الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية

شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة فعالية شعبية لافتة بعد انطلاق مبادرة هنزور معبد الأقصر بالجلابية التي جاءت كرد عملي على الأصوات التي طالبت مؤخرًا بمنع دخول مرتدي الجلابية إلى المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وذلك وسط مشاركة واسعة من أبناء الأقصر ودعم ملحوظ من شباب قنا وأسوان الذين حرصوا على الحضور لإظهار التضامن مع هوية الصعيد وتراثه الأصيل.

وتجمع المشاركون عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى قبل أن يتحركوا في مسيرة منظمة إلى داخل معبد الأقصر حيث سجلت الفعالية حضورًا كبيرًا لمرتدي الجلابية في مشهد جسد اعتزاز أهالي الصعيد بزيهم التقليدي وعكس تمسكهم بجذورهم التاريخية وتراثهم الممتد عبر الزمن

وشهدت الجولة داخل المعبد تفاعلًا واضحًا من عدد من المرشدين السياحيين الذين شاركوا بتقديم شرح مبسط عن تاريخ المعبد ومعالمه مما أضفى بعدًا ثقافيا على الحدث

كما شهدت الفعالية جلسات تصوير جماعية وشبابية التقطها المشاركون داخل أروقة المعبد للتأكيد على أن الجلابية ليست مجرد زي بل رمز للهوية والانتماء لدى أهالي الصعيد

وقال محمد عبداللطيف الصغير مؤسس المبادرة إن ما حدث اليوم يمثل رسالة قوية بأن الجلابية جزء أصيل من شخصية الصعيد وأن المجتمع يرفض أي إساءة لهذا الزي التراثي موضحًا أن حجم المشاركة فاق التوقعات وأن الدعم جاء من مختلف الفئات الثقافية والاجتماعية داخل المحافظة وخارجها

وأكد الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر أن المشهد اليوم عكس احترام أبناء الصعيد لجذورهم وحرصهم على التمسك برموزهم التراثية مشيرًا إلى أن أكثر ما لفت الأنظار كان حضور الأطفال بالجلابية وهو ما وصفه بأنه احتفاء صادق بالأصالة وترسيخ لمعنى الانتماء لدى الأجيال الصغيرة مبينًا أن هذه اللفتة الشعبية قدمت ردًا راقيًا يليق بتاريخ الأقصر ومكانتها الثقافية دون انفعال أو تصعيد بل بإظهار الهوية بكل فخر وثبات