محافظات

اجتماع تنسيقي لبدء احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبدء احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر بفاعلية "أسبوع الخير"
محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبدء احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر بفاعلية "أسبوع الخير"
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة  ورئيس اللجنه المشرفة على التجهيز لإحتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومى للمحافظة رقم (16) .

جاء الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين محافظة الأقصر والمنطقة الجنوبية العسكرية وصندوق "تحيا مصر"، بحضور السيد اللواء أ.ح سيد رضوان سامي مساعد قائد المنطقة والاستاذ هشام خليفة رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر .

كما شارك في اللقاء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود،ومديري الإدارات والمديريات المختلفة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الأقصر على أهمية احتفالات العيد القومي للمحافظة، موضحًا أن فعاليات الاحتفال ستبدأ في 26 من نوفمبر الجاري تحت شعار «أسبوع الخير»، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعد مبدئيًا لتحديد مهام المديريات ورؤساء المدن المشاركة في الاحتفالية الأولى لعيد الأقصر القومي.

وتتضمن الاحتفالية المشتركة بين محافظة الأقصر وصندوق تحيا مصر والمنطقة الجنوبية العسكرية، تنظيم معرض للكساء بالمجان للأسر الأولى بالرعاية وطلاب جامعة الأقصر وطالبات جامعة الأزهر بالأقصر، وقافلة طبية شاملة لجميع التخصصات تتضمن صرف الأدوية بالمجان، إلى جانب توزيع كرتونة الخير والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة مجانًا.

وأكد محافظ الاقصر على حرصه على أن تظهر الأقصر بالمظهر اللائق بها خلال احتفالاتها القومية، مثمنًا جهود جميع المديريات ورؤساء المدن وشعب الأقصر العظيم، موجّهًا بضرورة تأمين الفعاليات من قِبل مديرية الأمن، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تعكس الطابع الحضاري للمحافظة .

من جانبه أضاف عاشور ، أن احتفالات عيد الأقصر القومى الـ (١٦) تشمل بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالكرنك ، كما تتضمن الاحتفالات افتتاحات العديد من المشروعات القوميه الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن الأقصر والتى  تمس حياة المواطنين اليومية وتعمل على الاستدامة والتنمية الشاملة ،وكذا العديد من الاحتفالات الخيرية والترفيهيه لأبناء المحافظة.

