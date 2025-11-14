اتحاد شباب الأقصر ينظم فعالية توعوية بالطود

نفذ اتحاد شباب الأقصر، عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية، فعالية توعوية مميزة بمركز مدينة الطود بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة علي العديسي ووحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، حضور عدد من القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية، منهم الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والشيخ محمد العراقي من مديرية الأوقاف، والشيخة عطيات الجيلالي من الأزهر الشريف، ومنتصر رزق مدير مؤسسة علي العديسي، وأحمد الشناوي منسق وحدة السكان بالطود، بالإضافة لمنسقي الاتحاد المحلي.

وتناولت الفعالية مجموعة من الموضوعات التوعوية الهامة التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الشباب والسيدات، كما تم تكريم بعض البراعم المشاركين في المبادرة، في خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع الشباب على المبادرات الفاعلة في مجتمعاتهم المحلية.

وأكد المهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر، أن الاتحاد مستمر في جهوده الحثيثة للتعاون مع كافة الجهات لتحقيق أهداف المبادرات الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، تحت إشراف الدكتور عبدالرحيم محمد جاد مسئول الكيانات الشبابية بالمديرية.