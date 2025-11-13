برلماني: مجمع الصناعات الغذائية بالأقصر نموذج للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الريف

قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مؤسسة أفرولاند لإدارة المشروعات، إن مشروع مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بالأقصر يُجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن استراتيجية مصر 2030، التي تهدف إلى إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة.

وأضاف زيدان، في تصريحات خاصة لبرنامج "ناسنا"، المُذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن المشروع يفتح الباب أمام المنتجين الجادين، ويدعم السيدات الريفيات، ذوي الهمم، والشباب، من خلال توفير فرص عمل ومشروعات ذات قيمة مضافة ترتبط بالمهن والحرف المحلية.

وأشار إلى أن منطقة الكيمان بمركز إسنا تشتهر بزراعة الطماطم، لكنها تعاني من مشكلات في التسويق وهدر المحصول، وهو ما يعالجه المشروع عبر التصنيع الزراعي، الذي يقلل الخسائر ويزيد مكاسب الفلاحين، ويشجع على الهجرة العكسية من المدن إلى الريف.

حرفة التجفيف الزراعي

وأوضح زيدان أن المشروع يُحيي حرفة التجفيف الزراعي التي توارثها المصريون عن أجدادهم، ويُدخل عليها التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة في تصدير الطماطم المجففة عالميًا، بفضل المناخ المشمس الذي يعزز جودة الإنتاج.

وأكد أن الدولة تدعم القطاع الخاص الجاد، وتعمل معه جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بدور هيئة تنمية الصعيد التي وفرت المبنى والمعدات لتشغيل المشروع، بما يخدم المجتمع المدني المحلي.