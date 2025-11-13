محافظ الأقصر: السياحة النشاط الاقتصادي الأساسي.. ونتجه بقوة نحو الزراعة والتصنيع الزراعي

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن النشاط الاقتصادي الأساسي للمحافظة هو السياحة، إلا أنه كان من الضروري تنويع مصادر الدخل من خلال الاتجاه إلى الزراعة والتصنيع الزراعي، بما يحقق التنمية الشاملة لأبناء الصعيد.

وأضاف المحافظ خلال تقرير له ببرنامج "ناسنا" المذاع عبر قناة المحور وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أنه كان حريصًا منذ توليه المسؤولية على تشجيع عملية الزراعة والمشاركة في دعم المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عمارة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي تم استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المحافظة تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أراضٍ جديدة في مزايدات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والصناعية.

مقومات سياحية عالمية

وأشار محافظ الأقصر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن الأقصر لا تملك فقط مقومات سياحية عالمية، بل تمتلك أيضًا أراضي خصبة ومقومات قوية للنهوض بالزراعة والتصنيع الزراعي.