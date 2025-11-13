قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
أخبار البلد

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

شيماء مجدي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية فيديوهات لبعض مزارعي الطماطم وهم يستغيثون من انخفاض أسعار الطماطم وتكبدهم خسائر نتيجة تدنى الأسعار بالحقول .

العرض والطلب بالأسواق
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية ومتحدث وزارة الزراعة، إن أسعار الطماطم ترتفع وتهبط طبقا للعرض والطلب ،ولايوجد أى أمراض أولا آفات لتتدخل الوزارة لحلها ، مؤكدا أن أسعار الطماطم وصلت فى الأسواق ل 6 جنيهًا  بعدما أن كان سعرها الكيلو حوالى 30 جنيهًا.


وكشف "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، عن أسباب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق،  قائلا :" الظروف المناخية حاليا ساعدت على وفرة الانتاج وبالتالى زاد المعروض منها فقلت سعرها " .

خسائر مزارعي الطماطم

وبسؤاله عن خسائر المزارعين والتى قد تصل إلي 100 الف جنيها فى الفدان ، أوضح أن فى حين ارتفاع أسعار الطماطم يكسب المزارعون أرباح جيدة ، وبالتالى عندما انخفاض أسعارها قد يتعرضون لخسائر ، معلقا :" الخضروات دائما تقع تحت قانون العرض والطلب " .

وعلى سياق آخر ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار الطماطم متدنيه فى الحقول ويتراوح سعر الكيلو من3 ل 4 جنيهًا،  وليس الكيلو بجنيه كما ادعى بعض المزارعين.

ونفي "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، خسارة فدان الطماطم 100 ألف جنيه ، موضحًا أن هناك بعض الزراعات ذات محصول وفير وبالتالى حققت مكاسب كبيرة ، أما الزراعة التى لم تحقق انتاج وفير تعرضت للخسارة ولكن ليس بالشكل المهول الذى صوره البعض .

وتابع قائلا:" من المعروف أن الطماطم مجنونة لذا من المتوقع ارتفاعها بعد انتهاء انتاج تلك العروة " .

زراعة الطماطم

وتزرع مصر نحو 500 ألف فدان من الطماطم علي مدار العام وانتاجنا يتخطي ال6.5مليون طن من الطماطم سنويا وصادرتنا من الطماطم اقل من 100الف طن طماطم طازجه ومجففه ومعلبه  وتحتل مصر المركز الخامس عالميا في انتاج الطماطم  وتتربع علي المركز الاول افريقيا وعربيا في انتاج الطماطم .

وتزرع مصر الطماطم طوال العام في 6 عروات متداخلة باصناف مختلفه وطرق زراعه متنوعه  مما يجعل الطماطم متوفرة طازجه طوال أيام السنة بالإضافة إلى وفرة معجون الطماطم المعلبه ويرجع سبب اقبال المزارعين علي زراعة الطماطم كونها من الخضروات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا وتتحمل ملوحه التربه بالإضافة إلي توفر شتلات الطماطم بانواع مختلفه طوال العام

مزارعي الطماطم الطماطم المزارعين نقيب الفلاحين الأراضي الصحراوية

