زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية للنهوض بمحصول الطماطم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بالزقازيق بتنظيم دورة تدريبية عن تحديات زراعة الطماطم بالمحافظة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ أكتوبر الجاري ،بحضور الدكتور فريد محمد سامي رئيس قسم البساتين بالكلية و الدكتور إيهاب إبراهيم مدرس الخضر بقسم البساتين بالكلية وكذلك عدد من المهندسين العاملين بالمديرية و الإدارات الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الدورة تضمنت التعريف بمحصول الطماطم و الأهمية الإقتصادية و الغذائية لها لافتاً إلى أنها من العائلة الباذنجانية ومن أهم محاصيل الخضر نظراً لإستخدامها يومياً فى التغذية واحتوائها على فيتامين ج و أ و بعض الأملاح المعدنية ومواد مضادة للأكسدة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإشارة إلى أهمية توضيح الظروف الجوية الملائمة لمحصول الطماطم من حيث درجة الحرارة و المدى الحرارى للنمو الخضري وتكوين الثمار حيث يتراوح بين ٢٤ و ٣١ نهارا و من ١٥ إلى ١٨ ليلاً ، موضحاً أن إرتفاع الحرارة عن ٣١ درجة يؤدي إلى إنخفاض معدل نمو النبات بالإضافة إلى التعريف بتأثير درجات الحرارة على تلوين ثمار الطماطم ( ٣ صبغات) وان أنسب درجة حرارة للون هى ما بين ٢١ إلى ٢٤ درجة .

وكذلك التعريف بعمليات الخدمة بعد الزراعة و أسباب انخفاض عقد الثمار فى محصول الطماطم.

وفي ختام الدورة تم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات المشاركين والرد على أسئلة الحاضرين.