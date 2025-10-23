قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
محافظات

زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية للنهوض بمحصول الطماطم

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بالزقازيق بتنظيم دورة تدريبية عن تحديات زراعة الطماطم بالمحافظة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ أكتوبر الجاري ،بحضور الدكتور فريد محمد سامي رئيس قسم البساتين بالكلية و الدكتور إيهاب إبراهيم مدرس الخضر بقسم البساتين بالكلية وكذلك عدد من المهندسين العاملين بالمديرية و الإدارات الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الدورة تضمنت التعريف بمحصول الطماطم و الأهمية الإقتصادية و الغذائية لها لافتاً إلى أنها من العائلة الباذنجانية ومن أهم محاصيل الخضر نظراً لإستخدامها يومياً فى التغذية واحتوائها على فيتامين ج و أ و بعض الأملاح المعدنية ومواد مضادة للأكسدة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإشارة إلى أهمية توضيح الظروف الجوية الملائمة لمحصول الطماطم من حيث درجة الحرارة و المدى الحرارى للنمو الخضري وتكوين الثمار حيث يتراوح بين ٢٤ و ٣١ نهارا و من ١٥ إلى ١٨ ليلاً ، موضحاً أن إرتفاع الحرارة عن ٣١ درجة يؤدي إلى إنخفاض معدل نمو النبات بالإضافة إلى التعريف بتأثير درجات الحرارة على تلوين ثمار الطماطم ( ٣ صبغات) وان أنسب درجة حرارة للون هى ما بين ٢١ إلى ٢٤ درجة . 

وكذلك التعريف بعمليات الخدمة بعد الزراعة و أسباب انخفاض عقد الثمار فى محصول الطماطم.

وفي ختام الدورة تم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات المشاركين والرد على أسئلة الحاضرين.

الشرقية محافظ الشرقية الأنشطة الاقتصادية أهداف التنمية المستدامة وزارة الزراعة

