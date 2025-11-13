قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون مشروعات التنمية المستدامة بجنوب سيناء

وزيرة التخطيط خلال زيارتها
ايمن محمد



أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس،  لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، والوقوف على الموقف التنفيذي لسير عمل تلك المشروعات. 
وكان في استقبالهم اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
وتتضمن الجولة زيارة محطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر،، وتفقد أنشطة المحطة والنماذج المختلفة لمنظومة تحلية المياه، و افتتاح بنك الأصول الوراثية للجينات النباتية بالمحطة.
ويتفقد الوزراء أيضًا سير العمل بمركز الخدمات التنموي بسهل القاع بمدينة الطور، وكذلك تفقد وحدات المركز ومبنى المعامل ومبنى  ومعرض الأنشطة الخدمية.
ويعقب ذلك لقاء الوزراء بمواطني المحافظة من المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية، كما تشمل الزيارة تفقد تجمع سهل القاع الزراعي، ثم التوجه إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد المشروعات بها.
وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور الوزراء،  ودعمهم المتواصل لجهود التنمية بالمحافظة، مؤكدا أن مشاركة الوزراء في هذه الافتتاحات تأتي تأكيدًا لحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين مؤسساتها لتحقيق نهضة شاملة في سيناء.

جنوب سيناء وزيرة التخطيط وزير الزراعة زيارة المواطنين

