برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لبناء جيل وطني قوي بدنيا وواع فكريا

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الشباب ونشر ثقافة الرياضة تمثل رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل.

تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع

وقالت متى في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن اهتمام الرئيس بتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع يأتي في إطار منظومة شاملة لبناء المواطن، تستهدف تحسين الصحة العامة، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والانتماء بين الشباب.

وأضافت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين الشباب وتوفير الفرص أمامهم للإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، مشيدة بجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال برامج عملية وصلت إلى ملايين الشباب في جميع المحافظات.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"الاستثمار الحقيقي هو في العقول والسواعد المصرية، والرئيس السيسي يضع الأسس الحقيقية لبناء جيل وطني قوي قادر على حماية وطنه وصناعة مستقبله، وهذا هو جوهر الجمهورية الجديدة."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

وقد استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.