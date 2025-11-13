برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشباب والرياضة تعكس رؤية دولة تبني الإنسان قبل البنيان

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب في قلب خططها التنموية، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن.

رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالصحة العامة

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن تأكيد الرئيس على جعل الرياضة أسلوب حياة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الرياضة لم تعد ترفًا بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع المحافظات، من خلال تطوير مراكز الشباب والبنية التحتية الرياضية، لتكون متاحة أمام جميع فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وختم الدسوقي تصريحه قائلاً:"ما نشهده اليوم من اهتمام رئاسي غير مسبوق بالشباب والرياضة يؤكد أننا أمام دولة تخطط للمستقبل بعقول أبنائها وسواعد شبابها، فبناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء الجمهورية الجديدة."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الى أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.