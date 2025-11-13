قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر. 

 أكد الرئيس  خلال الاجتماع على أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. 

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي. 

وقد استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.
 

الرئيس السيسي الشباب والرياضة تنمية الشباب المصري

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

زوج ينهي حياة زوجته

لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

