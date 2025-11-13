الفنان محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي على دعم حالته الصحية

نشر الفنان محمد صبحي شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه خلال أزمته الصحية الفترة الماضية.

وكتب الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية:"قدمت لوطني الانتماء.. فمنحني وطني الاحتواء..كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي..كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام".



تحسنت الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد خروجه من العناية المركزة والاطمئنان عليه من قبل الأطباء.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه من المتوقع أن يعود إلى منزله خلال يومين بأمر من الطبيب.



شهدت الساعات الأخيرة حالة من القلق في الوسط الفني وبين الجمهور بعد تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث خضع للعلاج والملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، في تطور مفاجئ أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول وضعه الصحي، خاصة مع تاريخه الطويل في تقديم الأعمال الهادفة التي شكّلت وجدان ملايين المشاهدين.

وفي تطور إنساني لافت، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.