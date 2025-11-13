قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بمسابقة عصام السيد

أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، أسماء الفائزين في مسابقة العمل الاول للشباب  في الاخراج والمعروفة باسم المخرج الكبير عصام السيد، والتي تعد من أبرز مسابقات المهرجان المخصصة لاكتشاف ودعم المواهب الإخراجية الشابة.

وفاز بالمركز  الأول "المخرج محمود عبد الواحد" من محافظة الجيزة عن عرض "مصنع الملابس الجاهزة" و المركز الأول مكرر "المخرجة لبنى المنسي" من محافظة القاهرة عن عرض "الدور الأخير" والمركز الثاني "المخرج محمد أيمن محمد" من محافظة الإسكندرية عن عرض "الولاد الطيبون يستحقون العطف"  والمركز الثاني مكرر" المخرج عبدالله صابر" من محافظة القاهرة عن عرض "يمين في أول شمال" و المركز الثالث" المخرج خالد فتحي السيد" من محافظة الجيزة عن عرض "جزيرة العميان" و المركز الثالث مكرر" المخرج محمد فريد فؤاد" من محافظة القاهرة (الإسكندرية) عن عرض "راشومون"، و قد تكوّنت لجنة تحكيم المسابقة من: الفنان مفيد عاشور و الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان  ميدو عادل.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

فحص عوادم السيارات
بيطري الشرقية
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
