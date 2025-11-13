محمد العدل أول الحاضرين في ندوة ترميم الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شهدت ندوة "ترميم الأفلام" ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورًا مبكرًا من المخرج والمنتج محمد العدل، الذي كان أول الحاضرين من صُنّاع السينما والمهتمين بتاريخها.

تأتي الندوة في إطار اهتمام المهرجان بالحفاظ على التراث السينمائي المصري والعربي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال ترميم وحفظ الأفلام القديمة باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية والذاكرة الفنية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من السينمائيين والباحثين في مجال الأرشفة، إلى جانب عدد من النقاد والمهتمين بتاريخ السينما، حيث ناقش المشاركون أهمية تطوير تقنيات الترميم وإتاحة الأفلام المرمّمة للأجيال الجديدة.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين يواصل تقديم مجموعة متنوعة من الندوات والورش والفعاليات التي تُعنى بصناعة السينما في جوانبها المختلفة، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر والعالم.