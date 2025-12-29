بنسبة 22.5%.. نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 83 مليار جنيه في 10 أشهر

حصَّلت شركات التأمين أقساطا لصالح التأمين التجاري في مصر نحو 82.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة 67.4 مليار جنيه في نفس الفترة 2024 بنسبة 22.5%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، عن نمو أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.3%، لتسجل 13.6 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أقساط التأمين خلال الـ10أشهر

يشار إلى أن شركات التأمين حصلت أقساطا تأمينية بقيمة 96.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 77.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 25%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 53.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بـ 43 مليار جنيه بنمو 25.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25%، لتسجل 42.6 مليار جنيه في الـ 10 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.