الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 10 أشهر

شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نمو كبير خلال الـ 10 أشهر الأولي من العام الجاري 2025، حيث سجل نحو 175 مليار جنيه.

أقساط التأمين

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 96.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 77.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 25%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 53.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بـ 43 مليار جنيه بنمو 25.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25%، لتسجل 42.6 مليار جنيه في الـ 10 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 22.5% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 82.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.3 %، لتسجل 13.6 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التعويضات

نمت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 10 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 48.2%.

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 52.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 48.2%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 26 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة 17مليار جنيه بنمو 51.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.4 %، لتسجل 27 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 18.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 45.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 31.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 44 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 83.6 %، لتسجل 6.8 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 16.8 % على أساس سنوي.

بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 26 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 22.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 16.8%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

تطوير سوق التأمين

يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.