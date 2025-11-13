قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
فن وثقافة

قصر الشوق والسكرية نموذجاً.. حسين فهمي يطلق خطة لترميم الأفلام المصرية وحفظ التراث السينمائي

حسين فهمي
حسين فهمي
نجلاء سليمان   -  
أوركيد سامي

قال الفنان حسين فهمي إنه قرر ترميم الأفلام المصرية التي تستحق الاعتناء بها واستغلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعرض هذه الأعمال المهمة.

وضرب الفنان حسين فهمي مثالاً بأفلام نجيب محفوظ مثل قصر الشوق والسكرية، كنماذج للأعمال ذات القيمة الفنية والتاريخية السينمائية التي تستحق الحفاظ عليها وترميمها.

وأشار الفنان حسين فهمي إلى أن هناك ضرراً كبيراً يصيب هذه الأفلام لذا يجب الحفاظ عليها وهو ما يظهر في نسخ ما قبل وبعد الترميم.


وأوضح حسين فهمى: "فى ألف و 300 فيلم يحتاجون إلى ترميم لأنهم قيمة وثروة و توليت مهمة ترميم الأفلام فى الشركة القابضة المسئولة عن ترميم الأفلام، و بنختار ترميم الأفلام لقيمته".


وتابع فى حديثه:" يجب نحافظ على الأفلام لأنها مهمة جدا حتى فكرة الترميم مهمة جدا  لأن هذا المستقبل و أساس الترميم الحفاظ على التراث القيم".

في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر إقامة حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى 1:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
يشارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.
تتناول الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.

