قصر الشوق والسكرية نموذجاً.. حسين فهمي يطلق خطة لترميم الأفلام المصرية وحفظ التراث السينمائي

قال الفنان حسين فهمي إنه قرر ترميم الأفلام المصرية التي تستحق الاعتناء بها واستغلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعرض هذه الأعمال المهمة.

وضرب الفنان حسين فهمي مثالاً بأفلام نجيب محفوظ مثل قصر الشوق والسكرية، كنماذج للأعمال ذات القيمة الفنية والتاريخية السينمائية التي تستحق الحفاظ عليها وترميمها.

وأشار الفنان حسين فهمي إلى أن هناك ضرراً كبيراً يصيب هذه الأفلام لذا يجب الحفاظ عليها وهو ما يظهر في نسخ ما قبل وبعد الترميم.



وأوضح حسين فهمى: "فى ألف و 300 فيلم يحتاجون إلى ترميم لأنهم قيمة وثروة و توليت مهمة ترميم الأفلام فى الشركة القابضة المسئولة عن ترميم الأفلام، و بنختار ترميم الأفلام لقيمته".



وتابع فى حديثه:" يجب نحافظ على الأفلام لأنها مهمة جدا حتى فكرة الترميم مهمة جدا لأن هذا المستقبل و أساس الترميم الحفاظ على التراث القيم".

في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر إقامة حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى 1:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.

تتناول الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.