تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
فن وثقافة

اليوم.. عرض الفيلم المصري "ضايل عنا عرض" بمهرجان القاهرة السينمائى

نجلاء سليمان

ينطلق مساء اليوم، عرض الفيلم المصري "ضايل عنا عرض" للمخرجين مى سعد وأحمد الدنف، الذي ينافس فى المسابقة الدولية للدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائى.

ينتمى العمل لنوعية الأفلام التسجيلية، وهو إنتاج مصرى فلسطينى، ومن بطولة سيرك غزة الحر، حيث يتتبع كواليس الفرقة التى تحول عروضها إلى فعل مقاومة فى ظل الدمار بقطاع غزة.


الفرقة مكونة من «يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد وجاست» الذين بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها يحولون فنهم إلى فعل من المقاومة والصمود والأمل، وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ والشوارع، لتمنحهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات.


انطلقت مساء أمس، الأربعاء فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل افتتاح حضره نخبة من نجوم وصُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعدد من النجوم، منهم يسرا، لبلبة، محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد السقا، خالد الصاوي.


وشهد الحفل تكريم النجم خالد النبوي بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز. الذي وجه في كلمته الشكر لمصر ولإدارة المهرجان ولوزير الثقافة وللفنان حسين فهمي وللحضور وللجمهور، وأهدى تكريمه لروح والده ووالدته، ولزوجته منى المغربي، ولأبنائه كريم ونور وزياد، وأستاذته في أكاديمية الفنون، ولزملائه من الفنانين الذين عمل معهم. والذين سبقوه في المشوار.

كما قدم خالد النبوي الشكر لعمال السينما المصرية والجمهور الذي شاهد أفلامه، وأسطورة السينما المصرية يوسف شاهين، والمخرج صلاح أبو سيف، ثم المخرج محمد عبد العزيز الذي أهداه أول دور في حياته في السينما في فيلم "ليلة عسل".


وأخيرا أهدى خالد النبوي تكريمه إلى الشعب الفلسطيني.

