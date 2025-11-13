عالم منافقة.. منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت منة فضالي عبر خاصية الاستوري: “ايه قمة الحقد دة والكلام الغير محترم ما تسيبوا الناس في حالها اللي يتجوز باركوا وقولوا كلمتين حلوين، واللي ينفصل نقول ربنا يهدي النفوس”.

وتابعت: “عالم منافقة وكدابة اعوذ بالله منكم ليه ندخل في حياة الناس ”.

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.