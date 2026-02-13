سلوت: إدارة الأحمال أولوية لتفادي الإصابات قبل مواجهة برايتون

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول قبل مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا السبت أمام برايتون إن فريقه يراقب عن كثب أحمال اللاعبين لتجنب المزيد من الإصابات خلال فترة المباريات المزدحمة.

وتعرض لاعب الوسط واتارو إندو لإصابة خلال فوز ليفربول 1-صفر على سندرلاند يوم الأربعاء، ما زاد من قائمة الغائبين، التي تضم أيضا جيوفاني ليوني وكونور برادلي وجيريمي فريمبونج.

وقال سلوت للصحفيين في ملعب أنفيلد اليوم الجمعة "لدينا ثلاث أولويات واضحة: كأس الاتحاد الإنجليزي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واستكمال مشوارنا الحالي في دوري الأبطال".

وواصل: "ندرك أيضا أن الخيارات محدودة، لذلك فإن إدارة الأحمال أمر مهم. آخر ما نحتاج إليه هو إصابة جديدة. وهذا دائما ما يكون تحديا بالنسبة للمدرب، أن يتخذ أفضل قرار في كل مرة. لن تكون هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب للإصابة إذا اضطر لخوض ثلاث مباريات في سبعة أيام".

أكمل: "الأهم أننا نتدرب اليوم، نستمع للاعبين، نرى كيف يشعرون، ثم نتخذ أفضل القرار".

وأكد سلوت أن إندو سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل، مشيرا إلى أن لاعبي الأكاديمية قد يحصلون على فرصة للمشاركة أمام برايتون.

وقال المدرب الهولندي "أنا دائما أتابع اللاعبين الشبان، وبعضهم يقترب أكثر فأكثر من اللعب مع الفريق الأول.

أكمل: "ريو نجوموها وتري نيوني لديهما هذه الفرصة، ومثل هذه المباريات قد تكون خيارا جيدا لهما، لكن الأمر يتعلق دائما بالتوازن الصحيح. نحن نواجه فريقا قويا، ومن سيشارك يجب أن يُختار بعناية".

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة من 26 مباراة، بفارق 13 نقطة خلف أرسنال المتصدر، كما تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.