قريبا جدا .. ترامب يؤكد خطط نقل مجموعة حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أنه قرر نقل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في إطار مساعيه المستمرة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لتقليص برنامجها النووي.

وقال ترامب، مبرراً قراره: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنحتاج إليه"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب، في حديثه مع الصحفيين، أن مجموعة حاملات الطائرات "ستغادر قريباً جداً".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن ترامب أمر البنتاجون بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط التوترات مع إيران.