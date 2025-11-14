قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تكريم مستشفى حميات الأقصر لجهودها في تحسين مستوى الرعاية الصحية

تكريم مستشفى حميات الاقصر بعد تصنيف وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد ضمن الافضل في مؤتمر العام 2025
تكريم مستشفى حميات الاقصر بعد تصنيف وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد ضمن الافضل في مؤتمر العام 2025
شمس يونس

تواصل المنظومة الصحية في  الأقصر تحقيق خطوات ثابتة نحو تطوير خدماتها الطبية، حيث شهدت فعاليات مؤتمر العام 2025 المعروف باسم اي ير ريفيو تكريم مستشفى حميات الأقصر تقديرا لجهودها في تحسين مستوى الرعاية الصحية ورفع كفاءة الاداء دون توقف خلال الفترة الاخيرة.

وجاء هذا التكريم تحت اشراف الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر الذي اكد ان المستشفى استطاعت خلال عام واحد تحقيق نتائج ملموسة انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وان هذا التكريم يمثل تتويجا لمسار عمل دقيق اعتمد على المتابعة والالتزام من جميع العاملين داخل المستشفى.

ويعود هذا النجاح الى ما حققته وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى من تطور ملحوظ جعلها ضمن قائمة افضل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية حيث شهدت الوحدة ارتفاعا كبيرا في مؤشرات الاداء والانجاز بجانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى من لحظة الاستقبال وحتى انتهاء مراحل العلاج الامر الذي ساهم في زيادة ثقة المواطنين في خدمات المستشفى ورفع معدل الاقبال عليها.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الاقصر انها تقف بالكامل الى جانب ادارة المستشفى وفريق العمل الذين بذلوا جهدا كبيرا في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق نقلة نوعية داخل اقسام المستشفى المختلفة مشيرة الى ان التكريم يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة الفرق الطبية والادارية على تحقيق الافضل رغم التحديات.

كما وجه الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع العاملين في مستشفى حميات الاقصر مؤكدا ان ما تحقق هو بداية لمزيد من التطوير داخل المنظومة الصحية بمحافظة الاقصر وان الدعم سيستمر للوصول الى اعلى مستوى من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية على حد سواء.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر مستشفى حميات الاقصر مناظير الجهاز الهضمي والكبد

