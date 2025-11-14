تكريم مستشفى حميات الأقصر لجهودها في تحسين مستوى الرعاية الصحية

تواصل المنظومة الصحية في الأقصر تحقيق خطوات ثابتة نحو تطوير خدماتها الطبية، حيث شهدت فعاليات مؤتمر العام 2025 المعروف باسم اي ير ريفيو تكريم مستشفى حميات الأقصر تقديرا لجهودها في تحسين مستوى الرعاية الصحية ورفع كفاءة الاداء دون توقف خلال الفترة الاخيرة.

وجاء هذا التكريم تحت اشراف الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر الذي اكد ان المستشفى استطاعت خلال عام واحد تحقيق نتائج ملموسة انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وان هذا التكريم يمثل تتويجا لمسار عمل دقيق اعتمد على المتابعة والالتزام من جميع العاملين داخل المستشفى.

ويعود هذا النجاح الى ما حققته وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى من تطور ملحوظ جعلها ضمن قائمة افضل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية حيث شهدت الوحدة ارتفاعا كبيرا في مؤشرات الاداء والانجاز بجانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى من لحظة الاستقبال وحتى انتهاء مراحل العلاج الامر الذي ساهم في زيادة ثقة المواطنين في خدمات المستشفى ورفع معدل الاقبال عليها.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الاقصر انها تقف بالكامل الى جانب ادارة المستشفى وفريق العمل الذين بذلوا جهدا كبيرا في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق نقلة نوعية داخل اقسام المستشفى المختلفة مشيرة الى ان التكريم يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة الفرق الطبية والادارية على تحقيق الافضل رغم التحديات.

كما وجه الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع العاملين في مستشفى حميات الاقصر مؤكدا ان ما تحقق هو بداية لمزيد من التطوير داخل المنظومة الصحية بمحافظة الاقصر وان الدعم سيستمر للوصول الى اعلى مستوى من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية على حد سواء.