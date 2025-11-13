زيدان: التصنيع الزراعي بالأقصر يقلل فاقد المحاصيل ويدعم الفلاحين والشباب

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمحافظة الأقصر يمثل نموذجًا واقعيًا لتجسيد رؤية مصر 2030، التي تستهدف إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة تحقق التنمية الشاملة في الصعيد.

دعم الاقتصاد الريفي

وأضاف زيدان، في تصريحات لبرنامج "ناسنا" المذاع عبر قناة المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن المشروع يعكس التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الريفي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين الجادين، والسيدات الريفيات، وذوي الهمم، والشباب، من خلال توفير فرص عمل ومشروعات ذات قيمة مضافة ترتبط بالمهن والحرف المحلية.

منطقة الكيمان بمركز إسنا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منطقة الكيمان بمركز إسنا تشتهر بزراعة الطماطم، لكنها كانت تواجه تحديات في التسويق وهدر جزء كبير من المحصول، موضحًا أن المشروع الجديد يسهم في حل هذه المشكلات عبر التصنيع الزراعي الذي يقلل الفاقد، ويزيد من مكاسب المزارعين، ويشجع على الهجرة العكسية من المدن إلى الريف.

وأوضح زيدان أن المشروع يعيد إحياء حرفة التجفيف الزراعي التي توارثها المصريون عبر الأجيال، مع إدخال التقنيات الحديثة لتحسين الجودة والإنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الطماطم المجففة بفضل مناخها المشمس الذي يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية عالية.

مشروعات التنمية المستدامة

وأكد زيدان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص الجاد وتشجيعه على الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة، مشيدًا بدور هيئة تنمية الصعيد التي وفرت البنية التحتية والمعدات اللازمة لتشغيل المجمع، بما يخدم المجتمع المحلي ويعزز التنمية الاقتصادية في الأقصر.