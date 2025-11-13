قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الأقصر يبحث أوجه التعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالعمل كاستشاري عام هندسي لمشروعات المحافظة

محافظ الأقصر يبحث أوجه التعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالعمل كاستشاري عام هندسي لمشروعات المحافظة
محافظ الأقصر يبحث أوجه التعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالعمل كاستشاري عام هندسي لمشروعات المحافظة
شمس يونس

 عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس محمد علي محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر ، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام محافظة الأقصر .

وخلال الاجتماع، بحث محافظ الأقصر مع نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر أوجه العمل كاستشاري عام هندسي لجميع مشروعات المحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة كافة المستندات الفنية والهندسية لضمان جودة التنفيذ.

كما وجه محافظ الأقصر بإعداد بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والنقابة، ليكون نواة لتعاون مثمر وبنّاء في جميع المشروعات الجارية والمستقبلية داخل نطاق المحافظة.

حضر اللقاء ،المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس الطاهر يوسف أمين عام نقابة المهندسين بالأقصر.

