محافظ الأقصر يبحث أوجه التعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالعمل كاستشاري عام هندسي لمشروعات المحافظة

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس محمد علي محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر ، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام محافظة الأقصر .

وخلال الاجتماع، بحث محافظ الأقصر مع نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر أوجه العمل كاستشاري عام هندسي لجميع مشروعات المحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة كافة المستندات الفنية والهندسية لضمان جودة التنفيذ.

كما وجه محافظ الأقصر بإعداد بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والنقابة، ليكون نواة لتعاون مثمر وبنّاء في جميع المشروعات الجارية والمستقبلية داخل نطاق المحافظة.

حضر اللقاء ،المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس الطاهر يوسف أمين عام نقابة المهندسين بالأقصر.