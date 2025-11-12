مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لسلامة مياه الشرب

نفّذ قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أعمال المسح البيئي ورفع العينات لمآخذ محطتي الصعايدة المدمجة والعشي النقالي بنهر النيل، ضمن خطة الشركة لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على جودة المياه الخام.

شملت أعمال المسح المعاينة الظاهرية لحرم المآخذ والمسح البيئي الشامل، للتأكد من مطابقتها لأحكام قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث، وقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995، بهدف رصد أي مصادر خطورة محتملة مثل الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، إلى جانب السلوكيات السلبية للأهالي داخل نطاق الحرم.

كما تم رفع عينات من المياه لمسافة 3 كيلومترات أعلى التيار وكيلومتر واحد أسفله لتحليلها ومقارنتها بالمعايير البيئية المحددة، لتحديد أماكن وأنواع المخاطر ومدى تأثيرها على جودة المياه قبل دخولها محطات المعالجة.

جرى تنفيذ أعمال المسح بالتنسيق مع إدارة حماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات، وبإشراف اللجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه، والتي تتابع تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على نتائج التحاليل.

وأكدت شركة مياه الأقصر استمرار تنفيذ دراسات المسح البيئي بالمحطات المختلفة، لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمات المياه والصرف الصحي داخل المحافظة.