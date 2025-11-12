شاب يلقى حتفه أسفل القطار قرب كوبري الأقصر العلوي

لقي شاب مصرعه اليوم أسفل عجلات القطار في محيط كوبري الأقصر العلوي، مما تسبب فى حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا على مقربة من موقع الحادث .

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أسفل قطار السك الحديد بمنطقة كوبري الأقصر.

وعلى الفور انتقلت الأحهزة الأمنية إلى المكان، وجرى فرض نطاق أمني حول موقع الحادث لحين الانتهاء من المعاينة.

كما وصلت سيارة الإسعاف ونقلت الجثمان إلى مستشفى الأقصر العام، فيما بدأت الجهات المختصة فحص هوية المتوفى والتحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة ما إذا كان قد سقط بالخطأ أو حاول عبور السكة بطريقة خاطئة.