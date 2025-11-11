قبيل ساعات من غلق اللجان الانتخابية| محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتفقد غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة اليوم الثانى لسير العملية الإنتخابية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة.

ومن جانبه قال محافظ الأقصر إن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو ملاحظات ترد من الميدان، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام المواطنين فى أجواء من الانضباط والشفافية.

وأكد عماره أن العملية الانتخابية داخل محافظة الأقصر تسير بانتظام فى يومها الثانى، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مشيداً بجهود رجال الأمن فى تأمين اللجان ومحيطها، وبالتعاون الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية، موجهاً الشكر للمواطنين على مشاركتهم الإيجابية، ومؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يعكس وعى أبناء الأقصر وحرصهم على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأضاف محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة بالأقصر أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة نسب التصويت داخل اللجان العامة والفرعية.