فن وثقافة

جائزتان للفيلم اللبناني بعذران بمهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة

فيلم بعذران
فيلم بعذران
قسم الفن

فاز الفيلم اللبناني بعذران للمخرج سماح القاضي بجائزتي أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم لبناني قصير في مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة، وهو مهرجان سينمائي مؤهل لجوائز الأوسكار.
 


شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في المسابقة الدولية بمهرجان المكسيك الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم قصير. ثم شارك في مهرجان باكو السينمائي الدولي ومهرجان فانكوفر السينمائي الدولي.

يتتبع الفيلم قصة طفل صغير من جبل لبنان يواجه وفاة والدته المفاجئة، فيبدأ بالتساؤل حول أسس إيمانه، وهل الله يعاقب الناس أم ينقذهم. ومن خلال سلسلة من التحديات المليئة بالشقاوة والفوضى في قريته الصغيرة، يحاول أن يسمع ردًّا من الله، لكن دون جدوى. ومع تصاعد إحباطه، ينحو سلوكه نحو العنف والظلام، ويتمرد على التقاليد الدينية التي شكّلت حياته من قبل.

بلغة سينمائية مميزة يُعد الفيلم صياغة عصرية لأسطورة بروميثيوس، بعيون طفل درزي يبلغ من العمر ثماني سنوات من بلدة بعذران.


الفيلم من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، ومن إنتاج دارين حطيط وحنا عطالله (Cinephilia Productions - Route 243) وبدعم من فريدريك افرام من مؤسسة فيلم هاوس مينّا. يشارك في البطولة كريم هاني، منير ملاعب، وأدهم بوكروم. تولّى التصوير لويس فيرير ومارسيل باسكوال، والمونتاج جيرارد دكاش ونيكولاس خوري، وتصميم الصوت طوني خوري. 

