مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



ويضم برنامج أفلام العروض الخاصة 18 فيلمًا، هي:

أمهات صغيرات | جان-بيير ولوك داردين | بلجيكا، فرنسا | 2025 | 104 د

أوديسة الهندباء | موموكو سيتو | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 77 د

إيماجو | ديني عمر بيتساييف | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 109 د

بند عمل | باولا دورينوفا | سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا | 2025 | 69 د

تمرد صامت | ماري-إلسا سكوالدو | سويسرا، بلجيكا، فرنسا | 2025 | 96 د

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 2025 | 79 د

دوار كيم نوفاك | ألكسندر أو. فيليب | الولايات المتحدة | 2025 | 77 د

روزمد | إيريك لين | الولايات المتحدة | 2025 | 97 د

شوبان، سوناتا في باريس | ميكال كفيتشنسكي | بولندا | 2025 | 133 د

مثلث الحب | آلاء محمود | مصر | 2025 | 84 د

من لا يزال حيًا | نيكولا واديموف | فرنسا، سويسرا، فلسطين | 2025 | 113 د

طفل الأم | يوهانا مودر | النمسا، سويسرا، ألمانيا | 2025 | 108 د

العودة إلى الديار | نيرَج جايوان | الهند | 2025 | 118 د

كانتو | إنسار ألتاي | تركيا | 2025 | 102 د

ليس ما تعتقد |فوسلات سارتوجلو | تركيا | 2024 | 107 د

أحد تلك الأيام التي يموت فيها هيمي | مراد فراتوجلو | تركيا | 2024 | 83 د

الضيف | زفيكا جريجوري بورتنوي، سوزانا سولاكيفيتش | بولندا، قطر| 2024 | 78 د

علينا التحدث عن ديلان | أوموت سيلان أوجورلو | اتركيا | 2024 | 20 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.