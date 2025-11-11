مغلق للصيانة .. آيتن عامر تشارك في مسلسل خليجي يعرض قريبًا

تشارك آيتن عامر في بطولة مسلسل “مغلق للصيانة”، والتى كشفت عن إعلانه الرسمي الذى جاء في أجواء من الإثارة والتشويق، وسط غموض كبير جذب انتباه الجمهور، حيث أن الإعلان كشف عن عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه.



كشف البرومو عن بعض تفاصيل المسلسل والتى تضمن أحداث مثيرة حيث ظهرت أيتن عامر والفنان محمد العلوي محبوسان داخل أسانسير معطل بسبب خلل في الكهرباء وتعطل الكاميرات، كما ظهر خلال الإعلان الفنان الراحل سليمان عيد فى دور رجل أمن والذى يعد أخر أعماله الدرامية، وسيطرت أجواء البرومو على تشويق وإثارة مع محاولات القوات انقاذهم.



أبطال مسلسل مغلق للصيانة



مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثماني حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.



وتشارك آيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



آيتن عامر فى فيلم المنبر



يذكر أن آيتن عامر شاركت مؤخراً فى فيلم المنبر، والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 41، ونال اشادات واسعة، وتدور أحداثه في إطار تاريخي قصص عدد من مشايخ الأزهر، الذين اعتلوا منبره، وما تعرض له الأزهر في فترة الاحتلال البريطاني، وكيف تصدى لمحاولة السيطرة على قراراته السيادية.