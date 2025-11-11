وفاة سالي كيركلاند عن 84 عامًا

توفيت الممثلة الأمريكية سالي كيركلاند عن عمر يناهز 84 عاماً، بحسب ما أكّده ممثّلها بعد مسيرة طويلة من العمل الفني.



دخلت سالي كيركلاند الرعاية التلطيفية في ولاية كاليفورنيا قبل أيام، عقب معاناتها من عدة مشاكل صحيّة، بما في ذلك إصابتها بمرض الخرف وضعف عام في الصحة.



اشتهرت سالي كيركلاند بدورها في فيلم Anna (1987)، والذي ترشّحت عنه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، كما نالت جائزة جولدن جلوب عن أدائها فيه.



رحلت سالي كيركلاند بعد مسيرة فنيّة طويلة، شاركت خلالها في أكثر من 250 فيلماً ومسلسل تلفزيوني، تاركةً إرثاً في عالم التمثيل.



فاجأت سالي كيركلاند متابعي الأوسكار عندما أدت حملتها الشعبية إلى ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في الفيلم الكوميدي المستقل المتواضع "آنا" عام ١٩٨٧، حيث جسدت دور ممثلة تشيكية تُرشد ممثلة أصغر سنًا، لعبت دورها بولينا بوريزكوفا.

دافعت كيركلاند عن نفسها بلا كلل في زمن لم يكن فيه التواصل الاجتماعي متاحًا، حيث كتبت رسائل إلى أعضاء نقاد لوس أنجلوس السينمائيين، وتواصلت مع آندي وارهول، الذي كان يُقدم برنامجًا حواريًا آنذاك.