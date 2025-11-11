محمد محمود يدعم دينا الشربيني في الزج باسمها بعد طلاق ابن الساحر وآن الرفاعي

دعم الفنان محمد محمود الفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة بسبب انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ونشر محمد صور تجمعه مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا اخوانا كل اللى بيتقال اشاعات .. أنا ودينا اخوات ".



تجاهلت الفنانة دينا الشربيني الزج باسمها في قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي وتروج على انستجرام عن مسلسلها الجديد اتنين غيرنا.

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين.