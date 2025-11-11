قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
فن وثقافة

محمد محمود يدعم دينا الشربيني في الزج باسمها بعد طلاق ابن الساحر وآن الرفاعي

دينا الشربيني
دينا الشربيني
منار نور

دعم الفنان محمد محمود الفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة بسبب انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ونشر محمد صور تجمعه مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا اخوانا كل اللى بيتقال اشاعات .. أنا ودينا اخوات ".


تجاهلت الفنانة دينا الشربيني الزج باسمها في قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي وتروج على انستجرام عن مسلسلها الجديد اتنين غيرنا.

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين.

دينا الشربيني محمد محمود ان الرفاعي

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

إبراهيما دياباتي

الأهلي يتحرك من جديد لضم الإيفواري إبراهيما دياباتي

الشناوي

السوبر أهلاوي .. الشناوي يحتفي بفوز الأهلي على الزمالك

جانب من الافتتاح

القلعة الحمراء تعلن عن افتتاح فرعها الجديد في دبي

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

