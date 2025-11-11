شفاكي الله ياأم العيال.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة دعم لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية ونزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسم الله الشافي المعافي ، شفاكي الله وعفاكي ان شاء الله ياا أم العيال".



وقد نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه تعرض زوجته لنزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز: قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم.