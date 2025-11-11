قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا
حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد
فن وثقافة

شفاكي الله ياأم العيال.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

شفاكي الله يام العيال ..محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية
علا محمد

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة دعم لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية ونزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسم الله الشافي المعافي ، شفاكي الله وعفاكي ان شاء الله ياا أم العيال".


وقد نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه تعرض زوجته لنزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز: قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم.

