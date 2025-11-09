محمد محمود عبد العزيز يتصدَّر التريند .. لهذا السبب

تصدّر النجم محمد محمود عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي.



نشر محمد محمود عبد العزيز عبر ستوري علي الانستجرام «اللهم لك الحمد والشكر سارة زوجتي طلعت من العناية المركزة لغرفة عادية وهاتكون تحت الملاحظه لمدة 47 ساعة شكرًا من كل قلبي لحضراتكم جميعاً علي دعواتكم اللي أكيد كانت سبب إننا تعدي اللي فات واللي جاي إن شاء الله

من ناحية أخرى حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه النجم كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واختار أن يرفقها بأغنية “صاحبي” للفنان بهاء سلطان، تعبيرًا عن قوة العلاقة التي تربط بينهما.

وكتب محمد في رسالته: "ابني البكري وأخويا وصاحبي والرجولة والجدعنة والقلب اللي زي الفل، كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد ومكسر الدنيا، وعقبال 1000000 سنة وأنت في أحسن صحة وأحسن حال يا حبيبي"



ورد كريم محمود عبدالعزيز على التهنئة بنفس الروح العاطفية، معلقًا: «أخويا وصاحبيي وضهريي".