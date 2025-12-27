قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني سري الدين سيتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة حزب الوفد

الدكتور هاني سري الدين ، القيادي الوفدي
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن موعد تقدم الدكتور هاني سري الدين القيادي الوفدي عن موعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" عن أن الدكتور هاني سري الدين القيادي الوفدي سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد يوم السبت القادم.

وكان قد أعلن الدكتور هاني سري الدين ، القيادي الوفدي ترشحه رسميا  لرئاسة حزب الوفد، تحت التزام معلن وواضح بتصحيح الأوضاع وإعادة بناء الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية.

وقال سري الدين في بيان له : إيماناً بقيم عظيمة ضحى في سبيلها زُعماء وساسة عظام، وإرتكازاُ على آمال وطموحات أجيال متعددة من المصريين رأت في الوفد ضميراُ للأمة وطريقا للاصلاح، ونزولا على رغبة قطاعات عريضة من الوفديين الحريصين على إعادة البناء والتطوير، واستجابة لدعوات حُكماء أجلاء آمنوا بمبادئ الليبرالية المصرية، وضرورة الحفاظ على قيم التعددية والدولة المدنية الحديثة، وسعياً لانقاذ أعظم الأحزاب المصرية، الوفد المصري، واصلاح شئونه واستعادة دوره في الحياة السياسية، وإسترداد مكانته وإحياء ريادته مرة أخرى، قررت الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات القادمة".

وتابع القيادي الوفدي : فلا يخفى على أحد أن حزب الوفد العريق، شهد خلال السنوات الأخيرة على غير رغبة من جموع أبنائه، تراجعا كبيراً في أداءه، انعكس على خطابه العام، وأثر في دوره السياسي، وصار في حاجة لعملية انقاذ حقيقية ترفع اسم الوفد ومصالح الوطن فوق كل اعتبار، وتصلح مؤسساته وهيئاته في عملية بناء جديدة انطلاقا من ثوابته.

وأضاف : من هُنا فكرت بعمق، ودرست بتأن، وتشاورت مع جموع الوفديين، بشأن تحمل المسئولية في رئاسة الوفد، سعيا لإعادة البناء الذي يستلزم توحيد الوفديين لا تفرقتهم، فالوفد يحتاج جهود أبناءه كافة دون إقصاء أو استبعاد لأحد.

واستطرد : كان الوفد عند تأسيسه صوتا حقيقيا للأمة المصرية في مواجهة الاحتلال، والاستبداد، وظل على مدى عقود طويلة حصنا للحريات، وبيتا للوحدة الوطنية، ومنبرا للعدالة الإجتماعية. وبعد عودته مرة أخرى للحياة السياسية لعب الوفد دورا عظيما في تبني قضايا التنمية والشفافية وكشف الفساد، وإعلاء حقوق الإنسان، وتأكيد العدالة الإجتماعية، واحترام القانون.

وقال : لقد كُنت دائما أردد أن اسم الوفد يستحق احتشادا وتضحية وجهدا من المؤمنين بتراث القيم الليبرالية الأصيلة، سعيا ً إلى تحقيق غاية الحزب في المشاركة السياسية الحقيقية وترسيخ البناء الديمقراطي وتأكيد مبادئ المواطنة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح من هُنا أتشرف بالمُضي قُدما على طريق الإصلاح استنادا إلى ثوابت الوفد العظيمة التي ترسم مُستقبلا مُشرقا مُضيئا ليس لحزب الوفد فقط، وإنما لمصر كلها.

