خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة أمام إحدى اللجان الإنتخابية بالأقصر .

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الموافق 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة إسنا بحدوث مشاجرة خارج الحرم الأمنى لإحدى اللجان الإنتخابية بين طرف أول 5 أشخاص "أنصار أحد المرشحين" - أحدهم مصاب بكدمات، وطرف ثانى 5 أشخاص "أنصار مرشح آخر" - أحدهم مصاب بكدمات، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لحدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بعصى خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها .

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .