المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

تعاون مشترك بين مياه الأقصر والسياحة والصحة للحفاظ على نهر النيل

مياة الاقصر
مياة الاقصر
شمس يونس

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لقاءً حواريًا موسعًا ضم الدكتورة نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة، والدكتور أحمد عطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لمناقشة آليات التعاون المشترك للحفاظ على مياه النيل ومنع إلقاء الملوثات والمخلفات من الفنادق العائمة.

جاء هذا اللقاء في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز الثقافة الصحية والبيئية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية نهر النيل من أي مصدر للتلوث، بما يضمن استمرار نقائه وجودته كمصدر رئيسي لمياه الشرب بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أحمد محمد رمضان أن شركة مياه الأقصر تضع الحفاظ على نهر النيل في مقدمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على تنفيذ خطط وبرامج تهدف إلى حماية المجاري المائية من أي مخلفات أو صرف غير آمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أن ترشيد المياه وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعتمد على نهج تشاركي مع الجهات المعنية من أجل تطوير آليات الرصد والرقابة على الفنادق والمنشآت العائمة، والتأكد من التزامها الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من كفاءة منظومة حماية المياه ويدعم جهود التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.

واستعرض اللواء أحمد محمد رمضان خلال اللقاء إمكانيات الشركة في أعمال مراجعة إجراءات تنقية وترشيح المياه، ومتابعة الصرف الصحي والصناعي للفنادق العائمة، إلى جانب إمكانيات فرق التطهير المدعومة بكوادر فنية معتمدة تمتلك خبرات ميدانية عالية في التعامل مع مختلف أنواع المخلفات المائية والبيئية.ل

كما أشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الشركة بالتعاون مع مديريات السياحة والصحة والبيئة، بهدف نشر الوعي البيئي بين المواطنين والعاملين بالقطاعات الخدمية والسياحية، من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف تحويل ثقافة الحفاظ على المياه إلى سلوك يومي مسؤول.

وفي ختام اللقاء، شدد اللواء أحمد محمد رمضان على أن حماية نهر النيل تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا يتطلب تعاون الجميع، مؤكدًا أن شركة مياه الأقصر ستواصل دورها الريادي في حماية كل نقطة مياه وضمان وصولها آمنة ونقية لكل مواطن، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الاقصر مياة الاقصر اخبار الاقصر

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

السلم والثعبان

طرح فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية

أمير كرارة

إيرادات الأفلام.. أمير كرارة يصدم الجميع وأحمد حاتم الأخير

هيدي كرم

هيدي كرم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

