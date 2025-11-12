قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة الأقصر تشهد ندوة "عرض الرواد" حول فن الطبخ محليًا وعالميًا

شمس يونس

شهدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر فعاليات ندوة "عرض الرواد" حول فن الطبخ محليًا وعالميًا؛ والذي نظمته شركة يونيليفر فود سليوشن بأحد فنادق الأقصر، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية السياحة والفنادق ومشاركة الطلاب.


شارك بالفعالية عدد من الطهاة من مصر والعالم العربي؛ وتم استعراض عدد من الأطعمة المختلفة، بحضور عدد من ممثلي قطاع السياحة والفنادق في الأقصر، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال فنون الطهي وإدارة المطاعم.


شهدت ندوة عرض الرواد؛  عرضًا  لتطور فن الطبخ، مع إبراز خصوصية المطبخ المصري وتراثه الغني، إلى جانب استعراض أحدث الاتجاهات العالمية في تقديم الأطباق وأساليب الطهي الحديثة.

كما تم  تقديم نوعيات مختلفة من المأكولات، حيث تناولت الندوة دور الطهاة  في الحفاظ على الهوية المطبخية المحلية مع الانفتاح على التجارب العالمية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية الجانب العملي للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل كما أن تنظيم مثل هذه الفعاليات  يهدف إلى رفع الوعي الثقافي والمهني بمجال فنون الطهي.

