ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة رقابية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف المتابعة الميدانية وضبط كافة صور المخالفات التموينية، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية المطروحة أمام المواطنين.

قاد الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، تحت إشراف المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبرئاسة جندي سعيد كبير مفتشي التموين، وعضوية كل من رفاعي أحمد مفتش تموين، ومحمد صلاح من جهاز حماية المستهلك بالأقصر.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد أصحاب المخازن بمنطقة نجع الخطباء في بندر الأقصر، لحيازته كميات ضخمة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، كما لم يقدم فواتير قانونية تثبت مصدر حيازته لها.



وشملت المضبوطات عدد 21 كرتونة حلوى “بون بون” وحلوى أطفال بإجمالي 33 ألفا و600 قطعة، كانت معدة للتداول في الأسواق بشكل مخالف للقانون.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة تجارية مختلفة، إضافة إلى ضبط مخالفات بعدد من المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل داخل أحد المخابز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.