بسبب أولوية المرور.. تشابك بين قائدي سيارة ودراجة نارية بالبساتين
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
محافظات

بمشاركة 85 شابا وفتاة.. انطلاق معسكر تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية بالأقصر

انطلاق معسكر تنمية أبناء الصعيد والحدودية بالأقصر بمشاركة 85 شاب وفتاة
شمس يونس

شهدت محافظة الأقصر  انطلاق فعاليات معسكر البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني، بحضور القيادات الشبابية المحلية.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات المعسكر الذي يستمر لمدة أربعة أيام بمركز الابتكار الشبابي والتعلم، بمشاركة 85 شابا وفتاة من ممثلي المبادرات المجتمعية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، تشمل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح.

وشملت الاحتفالية الكبرى تقديم عروض تعريفية لمجموعة من المبادرات الشبابية الناجحة التي أطلقها الشباب في محافظاتهم، واستعرض المشاركون تجاربهم في تنفيذ مشروعات تنموية ساهمت في تحسين أوضاع مجتمعاتهم المحلية، ضمن استراتيجية الدولة لتمكين الشباب ودعم قدراتهم وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تتيح للشباب فرصًا للتدريب وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال والعمل الجماعي، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، خصوصًا في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.

يُذكر أن عدد الشباب الذين تقدموا للاشتراك بالبرنامج وصل إلى 1061 استمارة، ما يعكس الإقبال الكبير على المبادرات التنموية التي ترعاها الدولة لدعم الشباب وتمكينهم.

الاقصر اخبار الاقصر الشباب والرياضة بالاقصر اسوان قنا

