محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شمس يونس

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع  اليوم بطريق إسنا الصحراوي الغربي جنوب الأقصر إلى 8 حالات وفاة و11 مصابا، وذلك بعد اصطدام سيارة ميكروباص تقل مجموعة من المواطنين بسيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس الشهير بدير الرزيقات.

وتشير التحريات الأولية إلى أن ركاب الميكروباص كانوا في طريقهم للاحتفال بالمولد عندما وقع التصادم نتيجة السرعة الزائدة على الطريق، ما أدى إلى تهشم الميكروباص بالكامل ووقوع عدد كبير من الضحايا في موقع الحادث.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وسط أجواء من الحزن والألم بين ذوي الضحايا.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف عن قرب، وتم رفع آثار التصادم لتيسير الحركة المرورية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة الأسباب الكاملة وراء وقوع الحادث الأليم.

