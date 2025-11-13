ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع اليوم بطريق إسنا الصحراوي الغربي جنوب الأقصر إلى 8 حالات وفاة و11 مصابا، وذلك بعد اصطدام سيارة ميكروباص تقل مجموعة من المواطنين بسيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس الشهير بدير الرزيقات.

وتشير التحريات الأولية إلى أن ركاب الميكروباص كانوا في طريقهم للاحتفال بالمولد عندما وقع التصادم نتيجة السرعة الزائدة على الطريق، ما أدى إلى تهشم الميكروباص بالكامل ووقوع عدد كبير من الضحايا في موقع الحادث.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وسط أجواء من الحزن والألم بين ذوي الضحايا.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف عن قرب، وتم رفع آثار التصادم لتيسير الحركة المرورية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة الأسباب الكاملة وراء وقوع الحادث الأليم.