محافظات

محافظ الأقصر يشهد تدريب برنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي

شمس يونس


 

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، البرنامج التدريبي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية "برنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي " والذي يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات (الأقصر، الفيوم، بني سويف، وأسوان) لكي تكون تلك الفرق المشكلة في المحافظات نواه لعمليات التطوير المؤسسي والتغيير الفعال بالمحافظات، من خلال وضع نموذج استرشادي للتحديث يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية.

وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،  والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر ومنسق عام مشروع الدعم الفني للوزارة بمحافظة الأقصر، كما قام بالتدريب الدكتور جمال زكي استشاري التطوير المؤسسي بشركة ميجاكم، والدكتور أشرف عاصم استشاري التطوير المؤسسي بالشركة، والدكتورة الشيماء احمد مسئول التطوير المؤسسي وتنمية القدرات بمشروع الدعم الفني وزارة التنمية المحلية، وبحضور الاستاذ محمد العقاد المنسق الميداني بالمشروع.

وتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتطوير المؤسسي ومجالات التطوير المؤسسي وأهميته ابتداءً من التخطيط الاستراتيجي وتطوير الهيكل التنظيمي مرورا بهندسة العمليات والاجراءات والمتابعة والتقييم والتحول الرقمي وبناء القدرات وتطوير ثقافة المؤسسة والعاملين.

كما تضمن البرنامج استعراض عميق عن إعادة الهيكلة وتطوير الهياكل التنظيمية حيث تم تعزيز الفرق بمجموعة من المهارات لتأهيلهم ليكونوا عملاء التغيير ورائدي التطوير داخل المحافظات مثل إدارة التغيير ومهارات التواصل وإدارة الوقت والذكاء العاطفي والمرونة وإدارة الفريق وتعزيز مناخ العمل، كما تم التدريب على كيفية كتابة التقارير وهندسة العمليات والاجراءات.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالمشاركين في المشروع على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا أن المشروع يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وبناء قدرات الكوادر المحلية وضمان وجود هيكل مؤسسي قوي يخدم أهداف وزارة التنمية المحلية، بما يؤدي إلى استدامة التنمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين، معربا عن أمله في استمرار المشروع وتطبيقه على أرض الواقع  وأن يكون المشروع نواه لعمليات التطوير المؤسسي بمختلف المحافظات.

وفى ختام المشاركة سلم محافظ الأقصر شهادات الحضور للمشاركين فى الورشة من كافة المحافظات التى قامت بالمشاركة فى التدريب .

