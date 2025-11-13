محافظ الأقصر يناقش الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من مؤسسة مصر الخير برئاسة خالد عمران المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بمنطقة قنا والأقصر وأسوان، وأنور بسطة مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالأقصر، لمناقشة الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي المزمع تنفيذه مطلع شهر ديسمبر القادم.

وذلك بالشراكة مع مجلس مدينة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظ الأقصر، والذى سوف ينطلق من أمام معبد الأقصر مرورا الكورنيش النيل وينتهى في معبد الكرنك.

كما شهد الاجتماع مناقشة القافلة الطبية المتخصصة لذوي الهمم التي ستقام يومي الأحد والاثنين القادمين بنادي كلوب سيتي، حيث تم التأكيد على ضرورة جاهزية الموقع المخصص للقافلة.

وأشار خالد عمران المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بمنطقة قنا والأقصر وأسوان، إلى أن القافلة ستضم تخصصات متعددة، تشمل الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الجلدية، الجراحة، القلب، المخ والأعصاب، السمعيات، بالإضافة إلى عيادة للإرشاد النفسي والتوجيه الأسري والصحة النفسية، لافتا إلى أنها تستهدف الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، مؤكد أن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم لتلك الفئة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما وجه محافظ الأقصر، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة برئاسة محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح القافلة وضمان سهولة وصول المستفيدين من ذوي الهمم وتلقيهم الدعم الطبي المتكامل بيسر وكرامة.