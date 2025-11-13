قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
محافظات

محافظ الأقصر يناقش الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي

محافظ الأقصر يستقبل وفد مؤسسة مصر الخير لمناقشة الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي والقافلة الطبية المتخصصة لذوي الهمم
محافظ الأقصر يستقبل وفد مؤسسة مصر الخير لمناقشة الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي والقافلة الطبية المتخصصة لذوي الهمم
شمس يونس

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من مؤسسة مصر الخير برئاسة خالد عمران المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بمنطقة قنا والأقصر وأسوان، وأنور بسطة مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالأقصر، لمناقشة الترتيبات النهائية للماراثون الرياضي المزمع تنفيذه مطلع شهر ديسمبر القادم.

وذلك بالشراكة مع مجلس مدينة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظ الأقصر، والذى سوف ينطلق من أمام معبد الأقصر مرورا الكورنيش النيل وينتهى في معبد الكرنك.

كما شهد الاجتماع مناقشة القافلة الطبية المتخصصة لذوي الهمم التي ستقام يومي الأحد والاثنين القادمين بنادي كلوب سيتي، حيث تم التأكيد على ضرورة جاهزية الموقع المخصص للقافلة.

وأشار خالد عمران المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بمنطقة قنا والأقصر وأسوان، إلى أن القافلة ستضم تخصصات متعددة، تشمل الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الجلدية، الجراحة، القلب، المخ والأعصاب، السمعيات، بالإضافة إلى عيادة للإرشاد النفسي والتوجيه الأسري والصحة النفسية، لافتا إلى أنها تستهدف الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، مؤكد أن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم لتلك الفئة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما وجه محافظ الأقصر، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة برئاسة محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح القافلة وضمان سهولة وصول المستفيدين من ذوي الهمم وتلقيهم الدعم الطبي المتكامل بيسر وكرامة.

