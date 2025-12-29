زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية 15 عامًا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن خطة السلام تضم تصورا لضمانات أمنية أمريكية تمتد لـ 15 عاما، موضحا أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمانات أمنية حتى 50 عاما.



وأشار زيلينسكي إلى أن خطة السلام المكونة من 20 بندًا يجب عرضها للاستفتاء الشعبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الإثنين.



وأضاف أنه من الممكن عقد لقاء مع الروس بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين على الوثائق.



وأوضح زيلينسكي أنه يريد عقد لقاء لمستشاري الأمن القومي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خلال الأيام المقبلة فى أوكرانيا على أن يتلو ذلك لقاء مع القادة الأوروبيين، مؤكدا أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار لما لايقل عن 60 يوما لإجراء الاستفتاء.