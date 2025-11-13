مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 في حادث مروع بطريق إسنا الصحراوي الغربي جنوب الأقصر

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب الأقصر حادثا مروعا اليوم، إثر تصادم سيارة ميكروباص تقل عددا من الركاب مع سيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

وكان قد تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادمى بصحراوى إسنا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما نقلت جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.