قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحليق 65 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1550 سائحا بسماء الأقصر

تحليق 65 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1550 سائحا بسماء الأقصر
تحليق 65 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1550 سائحا بسماء الأقصر
أ ش أ

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم /الخميس/، تحليق 65 رحلة بالون طائر أقلّت على متنها أكثر من 1550 سائحًا من مختلف الجنسيات العالمية، في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات ونهر النيل والخضرة في أجواء طبيعية مفعمة بالبهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحي.

وقال ممثل شركات البالون الطائر بالمحافظة، أحمد عبود، في بيان اليوم، إن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات العالمية، وخاصة في نشاط سياحة البالون، مؤكدًا أن هذا النوع من السياحة يحظى بثقة كبيرة من السائحين نظرًا لاعتماد الشركات المصرية على أفضل الطيارين حول العالم.

وأوضح عبود أن الشركات تستعد منذ الفجر للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السائحين عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون، ليبدأوا رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمامهم، ما يسمح لهم بالاستمتاع بالرحلة منذ بدايتها بطريقة خاصة ومختلفة.

وأضاف أنه يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الساخن، مع إجراء فحص شامل لكل بالون من قبل الشركة المصرية للمطارات للتأكد من إجراءات السلامة المهنية والشخصية للسائحين، بما في ذلك ارتداء الكمامات قبل الإقلاع للوقاية بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الرحلات تصل إلى ارتفاع 650 مترًا (حوالي 2000 قدم) من سطح البحر، وتستغرق مدة الرحلة حوالي 20 إلى 40 دقيقة.

مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر رحلة بالون طائر نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد أجواء طبيعية مفعمة بالبهجة والفرحة القطاع السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خلال افتتاح "مركز التميز لتحلية المياه" و"البنك الإقليمي للجينات"

وزير الأوقاف: تنمية البحوث الزراعية بالمناطق الصحراوية يساعد في تحقيق الأمن الغذائي

المشاكل الزوجية

يعامل بشكل سيئ.. حكم دعاء الزوجة على زوجها

عمليات الهدم فى غزة

مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد