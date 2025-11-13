تحليق 65 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1550 سائحا بسماء الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم /الخميس/، تحليق 65 رحلة بالون طائر أقلّت على متنها أكثر من 1550 سائحًا من مختلف الجنسيات العالمية، في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات ونهر النيل والخضرة في أجواء طبيعية مفعمة بالبهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحي.

وقال ممثل شركات البالون الطائر بالمحافظة، أحمد عبود، في بيان اليوم، إن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات العالمية، وخاصة في نشاط سياحة البالون، مؤكدًا أن هذا النوع من السياحة يحظى بثقة كبيرة من السائحين نظرًا لاعتماد الشركات المصرية على أفضل الطيارين حول العالم.

وأوضح عبود أن الشركات تستعد منذ الفجر للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السائحين عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون، ليبدأوا رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمامهم، ما يسمح لهم بالاستمتاع بالرحلة منذ بدايتها بطريقة خاصة ومختلفة.

وأضاف أنه يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الساخن، مع إجراء فحص شامل لكل بالون من قبل الشركة المصرية للمطارات للتأكد من إجراءات السلامة المهنية والشخصية للسائحين، بما في ذلك ارتداء الكمامات قبل الإقلاع للوقاية بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الرحلات تصل إلى ارتفاع 650 مترًا (حوالي 2000 قدم) من سطح البحر، وتستغرق مدة الرحلة حوالي 20 إلى 40 دقيقة.