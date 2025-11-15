الدنيا قصيرة.. شريف إكرامي يعلق على وفاة محمد صبري

نعى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، بعد وفاته إثر حادث سير بالتجمع.

وكتب إكرامي، عبر حسابه على “إكس”: “رحم الله كابتن محمد صبري وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر أهله ويربط على قلوبهم ويرزقهم الأجر والثبات”.

وتابع: “مواقف زي دي بتفكرنا قد إيه الدنيا قصيرة وإن كل اللي بنسعى ونختلف عليه في الآخر ولا حاجة قد إنسان يرحل فجأة”.

شريف إكرامي على انستجرام

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.