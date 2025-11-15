انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر



شهد طريق صحراوى إسنا الغربي بجنوب محافظة الأقصر حادث انقلاب أتوبيس وقع اليوم وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر

وكان قد تلقى مدير أمن الأقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد فإن الأتوبيس اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة حسب روايات الشهود مما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها على جانب الطريق وعلى الفور حاول عدد من الأهالي تقديم المساعدة لحين وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

وتم استخراج المصاب من داخل الأتوبيس وسط حالة من التعاون بين الموجودين

وقامت فرق الإسعاف بنقل الشخص المتوفى إلى المشرحة بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى إسنا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات