بالأسماء .. ضحايا ومصابي حادث أتوبيس الرحلات بجنوب الأقصر

شمس يونس

شهدت قرية الصخراوي بمركز إسنا غرب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، حادث انقلاب أتوبيس رحلات أدى إلى وفاة المشرفة داليا، 50 سنة، والطالبة سلوان، 15 سنة، بينما أصيب 20 آخرين من الأطفال والشباب.

وحصلت «صدى البلد» على أسماء المصابين الذين استقبلتهم مستشفى إسنا، وهم: رنا الشريف خاطر، 13 سنة، كدمات بالجسم، رزق عبد العظيم محمد، 13 سنة، كدمات بالجسم، محمد إبراهيم، 13 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، عمر مصطفى محمود، 12 سنة، كدمات بالجسم، حمزة عبد العظيم سالم، 13 سنة، كدمات بالجسم، مروان إيهاب محمد، 12 سنة، كدمات وسحجات، رضوى سيد أحمد، 14 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، إسراء محمد أحمد، 14 سنة، جرح بالذراع الأيسر، منى محمد بدوي، 12 سنة، كدمات بالجسم، أحمد محمد أمير، 12 سنة، كدمات بالجسم، ريم محمد أحمد، 12 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

أما باقي المصابين فهم: أحمد حمدي عبد الفتاح، 20 سنة، اشتباه ما بعد ارتجاج، ضحى خالد عمران، 14 سنة، كدمات وسحجات، شهد ناصر عبدالله، 12 سنة، كدمات بالجسم، مصطفى محمد محمد، 11 سنة، كدمات بالجسم، عمرو أحمد محمد، 12 سنة، كدمات بالجسم، سامح نجدي، 14 سنة، جرح بالرأس، ياسمين عادل كامل، 12 سنة، سحجات متفرقة، محمد أشرف علي، 12 سنة، كدمات بالجسم، سهى هاني حسن، 11 سنة، كدمات بالجسم، رضوان شريف حسان، 10 سنوات، جرح بالرأس.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث وتحرر محضرا بذلك.

