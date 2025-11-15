مدير مسابقة الأفلام القصيرة بالقاهرة السينمائي: المهرجان سيشهد 24 فيلما قصيرا

أكد المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الفيلم القصير أصبح وسيلة رئيسية للتعبير السينمائي، ويمثل بطاقة تعريفية لصانعي الأفلام الشباب، كما يوفر مساحة للإبداع والجرأة والتجريب الفني.

وأضاف «عمارة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن فيلم «كان ياما كان في غزة» نجح في نقل الواقع الإنساني والمعاناة في غزة من خلال قصة شعرية بسيطة تمس مشاعر الإنسان، مع الحفاظ على رؤية فنية متقنة تُبرز قدرة سكان غزة على العيش والحب رغم الصعوبات، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعد الأولى التي يتم فيها عرض الأفلام القصيرة على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا المصرية.

وأشار إلى أنه يعكس اهتمام المهرجان المتزايد بهذا النوع من السينما، ويتيح لجمهور أوسع متابعة أعمال صانعي الأفلام الشباب، مشددًا على أن عدد الأفلام القصيرة المقدمة للمهرجان يزيد بثلاثة أضعاف عن الأفلام الطويلة، حيث تم اختيار 24 فيلمًا من بين نحو 3000 فيلم متقدم، بهدف تقديم أصوات سينمائية جديدة وأفكار مبتكرة على مستوى المحتوى والمعالجة الفنية.

ونوه بأن مهرجان القاهرة السينمائي يواصل دوره في إبراز مختلف الأصوات السينمائية من جميع أنحاء العالم، وفتح أبواب جديدة للحكايات والقصص التي تعكس ثقافات وتجارب متنوعة.